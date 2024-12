1 Piece 100 Genuine Austria 6090 Baroque Pendant Crystal Stone - 1 Piece 100 Genuine Crystal From Austria 6210 Lunar Pendant Made In

1 Piece 100 Genuine Crystal From Austria 6210 Lunar Pendant Made In .

1 Piece 100 Genuine Crystal From Austria 6020 Helix Pendant Made In .

1 Piece 100 Genuine Crystal From Austria 6704 Snowflake Pendant Made In .

1 Piece 100 Genuine Austria 6264 Truly In Love Heart Pendant .

1 Piece 100 Genuine Crystal From Austria 6670 De Art Pendant Made In .

1 Piece 100 Genuine 2520 Cosmic Flat Back No Hotfix Crystals From .

Go For Baroque Is A Modern Rendition Of A Pendant Necklace Mimicking .